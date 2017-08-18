وفاة حاج مصرى بملابس الإحرام على طائرة جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

شهدت طائرة الخطوط السعودية المتوجهة اليوم الجمعة من مطار القاهرة إلى جدة وفاة أول حاج مصرى مرتديا ملابس الإحرام متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم نقل الجثمان للمستشفى لإعداده للدفن وإستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 90 دقيقة .

من جانبه صرح الدكتور ” مدحت قنديل ” مدير الحجر الصحى بالمطار : أثناء إستعداد قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 386 للإقلاع إلى جدة فوجىء بإصابة الحاج ” مصطفى السيد حسوبة ” 62 عاما من الفيوم بغيبوبة فقام بإستدعاء طبيب الحجر الصحى وبالصعود إلى الطائرة للكشف على الراكب تبين وفاته متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وتم إنزال الجثمان من الطائرة ونقله بسيارة إسعاف بإشراف ” محمود غنيم ” مشرف إسعاف المهبط وتنفيذا لتعليمات الدكتور ” إبراهيم حسن ” مدير إسعاف القاهرة إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن.