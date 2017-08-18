" المراعي " للألبان تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” المراعي ” للألبان وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدير أقسام تقنية المعلومات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تطوير البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، تحليل الأعمال التجارية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنـــــــــا.