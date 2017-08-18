جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جامعة الأمير سلطان بالرياض عدد من الوظائف الإدارية ببعض الموظفين للرجال، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مشرف أنشطة طلابية: بكالوريوس مناسب.

2- أخصائي مكتبات: بكالوريوس في تخصص علم المعلومات أو إدارة المعلومات.

3- مسؤول تأمين طبي: بكالوريوس مناسب.

4- محرر صحافي: بكالوريوس إعلام.

5- سكرتير: دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.

6- مراسل: شهادة الثانوية العامة.

وأبرزت الجامعة، أنّ مميزات الوظائف هي:

– راتب أساسي.

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– بدل غلاء معيشة.

– بدل علاوة اجتماعية.

– علاوة سنوية.

وأوضحت الجامعة، أنّ على الراغبين ومن يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني: ([email protected] )، أو على فاكس رقم: (0114548317) .