جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
وفرت جامعة الأمير سلطان بالرياض عدد من الوظائف الإدارية ببعض الموظفين للرجال، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- مشرف أنشطة طلابية: بكالوريوس مناسب.
2- أخصائي مكتبات: بكالوريوس في تخصص علم المعلومات أو إدارة المعلومات.
3- مسؤول تأمين طبي: بكالوريوس مناسب.
4- محرر صحافي: بكالوريوس إعلام.
5- سكرتير: دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.
6- مراسل: شهادة الثانوية العامة.
وأبرزت الجامعة، أنّ مميزات الوظائف هي:
– راتب أساسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– بدل غلاء معيشة.
– بدل علاوة اجتماعية.
– علاوة سنوية.
وأوضحت الجامعة، أنّ على الراغبين ومن يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو على فاكس رقم: (0114548317) .
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