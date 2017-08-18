 جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

جامعة الأمير سلطان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جامعة الأمير سلطان بالرياض عدد من الوظائف الإدارية ببعض الموظفين للرجال، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مشرف أنشطة طلابية: بكالوريوس مناسب.

2- أخصائي مكتبات: بكالوريوس في تخصص علم المعلومات أو إدارة المعلومات.

3- مسؤول تأمين طبي: بكالوريوس مناسب.

4- محرر صحافي: بكالوريوس إعلام.

5- سكرتير: دبلوم سكرتارية أو لغة إنجليزية.

6- مراسل: شهادة الثانوية العامة.

وأبرزت الجامعة، أنّ مميزات الوظائف هي:

– راتب أساسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– بدل غلاء معيشة.
– بدل علاوة اجتماعية.
– علاوة سنوية.

وأوضحت الجامعة، أنّ على الراغبين ومن يجد في نفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو على فاكس رقم: (0114548317) .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *