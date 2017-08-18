جامعة الملك فيصل تطرح وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى ” معيد ومحاضر ” ، بكليات الجامعة، للجنسين.

واشترطت الجامعة الحصول على درجة لا تقل عن 70% من اختبار القدرات العامة للجامعيين، بالإضافة للشروط الموضحة أدناه، وذلك في التخصصات والأقسام الموضحة بموقع الجامعة.

وأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن الأولوية ستكون للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم، وذلك وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يجب الحصول على درجة 70% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين، والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

– بالنسبة لكلية الطب وكلية طب الأسنان يجب الحصول على درجة 60% كحد أدنى من اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، أو شهادة الماجستير من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.

– بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME).

– بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في طب الأسنان، والحصول على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (28) عامًا لوظيفة معيد، وعن (33) عامًا لوظيفة محاضر.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

– أن يكون حاصلاً في شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير على تقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، وترفع مع المستندات.

– أن تكون شهادة البكالوريوس في نفس التخصص المطلوب.

– للمتقدمين على وظيفة محاضر يجب أن يكون مؤهل الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس.

– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

ودعت العمادة لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على صفحة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًّا واحدًا بصيغة (pdf)، وأن لا يزيد حجمه على 5 ميغا، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

1. سيرة ذاتية للمتقدم.

2. صورة من شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة معيد).

3. صورة من شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي، وكذلك صورة من شهادة الماجستير، والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة محاضر).

4. صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).

5. صورة من توصية أكاديمية لاثنين من أساتذة المتقدم.

6. صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو بطاقة العائلة.

7. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

8. صورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

وبينت العمادة أنه سيتم استقبال تقديم الطلبات إلكترونيًّا من يوم الأحد بتاريخ 18-1-1439هـ الموافق 8-10-2017م، وسينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم السبت بتاريخ 24-1-1439هـ الموافق 14-10-2017م، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

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ولتقديم طلب توظيف، اضغط ” هنـــــــــــــــــــــا “.