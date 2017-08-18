بالفيديو.. هاتف جالاكسي يوثق لحظة سقوطه من الطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لهاتف من نوع جلاكسي إس 5 ، قام بتسجيل لحظة سقوطه من طائرة حتى أرتطم بأرضية حديقة .

وكان الربان بليك هندرسون يوثق لحظات الهبوط والمشاهد الخلابة من خلال قمرة القيادة مع اقتراب هبوط طائرة صغيرة في مطار بولاية كنتاكي الأمريكية، قبل أن يسقط هاتفه الذكي من نوع جلاكسي إس 5 من يده ليحط في حديقة رجل عجوز.

الهاتف سقط من علو أكثر من 300 متر قبل أن يهبط في حديقة رجل كان يقوم بأعمال البستنة أثناء عملية السقوط الفريدة من نوعها.

الغريب في الأمر أن الهاتف صور المشهد بأكمله من البداية إلى حين ارتطامه بأرضية الحديقة.

ونشر ابن شقيق الطيار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضح أن أصحاب الحديقة استغربوا كيف وصل الهاتف إلى منزلهم قبل أن يكتشفوا أن الهاتف يسجل فيديو، وعند البحث تعرفوا على صاحب الجوال عن طريق مشاهدة الفيديو المصور بأكمله.