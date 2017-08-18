⁠⁠⁠⁠⁠الهلال الأحمر تعلن عن وظائف مديرين شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن رغبتها في التعاقد مع عدد من المدربين المعتمدين في البرامج الطبية القصيرة.

ووضعت الهيئة الشروط التالية:

• أن يكون المتقدم حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.

• أن يكون حاصلاً على شهادة مدرب في دورتين على الأقل من البرامج التالية (واحدة على الأقل من البرامج الأربعة الأولى):

1- برنامج الإنعاش القلبي الرئوي (BLS).

2- برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم (ACLS).

3- برنامج دعم الإصابات الدولية (ITLS).

4- برنامج دعم الإصابات ما قبل المستشفى (PHTLS).

5- برنامج دعم الحالات المرضية المتقدمة (AMLS).

6- برنامج تشغيل وقيادة سيارة الإسعاف الأمن (EVOC).

7- برنامج الإسعافات الأولية (FIRST AID).

8- برنامج دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS).

• التفرغ الكامل للعمل لدى هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأوضحت الهيئة، أن آخر يوم للتقديم هو يوم الخميس 1438/12/02هـ الموافق 2017/08/25م، الساعة 12:30 ظهرًا، داعيةً الراغبين في التقدم على هذه البرامج إرسال بياناتهم الشخصية، مع إرفاق صورة الهوية الشخصية، وصور المؤهلات المطلوبة، على البريد الإلكتروني من هنــــــــــا.