 بالفيديو.. شاب يناشد ولي العهد لمساعدته - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شاب يناشد ولي العهد لمساعدته

بالفيديو.. شاب يناشد ولي العهد لمساعدته
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدي لشاب وفتاة وهم يناشدون سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتهم ماليا.

وأظهر المقطع المتداول الشاب والفتاة وهم يبكون ويناشدون ولي العهد لتسديد ديونهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 7 دقائق

دمعة الأطفال منبعها الصدق
ومايمسح دمعتك ياولدي غير حر مثل ولد سلمان

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