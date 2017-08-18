بالفيديو.. شاب يناشد ولي العهد لمساعدته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يناشد ولي العهد لمساعدته
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدي لشاب وفتاة وهم يناشدون سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمساعدتهم ماليا.
وأظهر المقطع المتداول الشاب والفتاة وهم يبكون ويناشدون ولي العهد لتسديد ديونهم.
#ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان
نعرف حجم اشغالك ومسوليتكم
ولكن والله مالهم بعد الله غيركpic.twitter.com/auFJ93dvfR
— فايز المالكي (@fayez_malki) August 16, 2017
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 7 دقائق
دمعة الأطفال منبعها الصدق
ومايمسح دمعتك ياولدي غير حر مثل ولد سلمان