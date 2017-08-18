المفتاح لتأجير السيارات تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة المفتاح لتأجير السيارات وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” مسؤول خدمات تأجير ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع، ورابغ، وأبها ” .

وأبرزت الشركة، أنّ مميزات الوظائف هي:

– إجمالي راتب يبدأ من (7000) ريال.

– عمولة تأجير شهرية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– تأمين شرعي على الحياة يصل إلى (36) راتبًا شهريًا في حال وفاة الموظف.

– مكافأة زواج ومولود.

– علاوة سنوية.

وأوضحت الشركة، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي من هنـــــا.