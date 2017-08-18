تفاصيل اعتقال 12 مصريا في قطر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد مكتب التمثيل العمالي، بمكتب رعاية المصالح المصرية بالدوحة، أنه لا صحة لاعتقال 12 مصريا، مشددا على أن الجهات الأمنية القطرية المتمثلة في إدارة البحث الجنائي، وأمن العاصمة، شددت على أنه لا يوجد ما يسمى ” اعتقال ” في الدولة، مشيرة إلى أنه يوجد قضايا بمستندات ويتم التحقيق فيها، وتحويلها للقضاء لإصدار الأحكام المناسبة فيها.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما وعاجلا بذلك من المستشار العمالي هشام كامل، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، مشيرًا إلى أن مستشار أمن العاصمة كشف له أن هناك 6 حالات اتهامات جنائية وسيتم موافاة المكتب بها بعد غد الأحد.

وكان موقع ” مباشر ” قطر المعارض، قد نشر أن السلطات القطرية اعتقلت 12 مصريا مقيمين بها، مرجعا الأسباب إلي أنهم لهم صلة قرابة مع مصريين آخرين مقيمين بالإمارات والسعودية والبحرين.