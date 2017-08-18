وزير حوثي يحرّض على قتل " المخلوع " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

دعا وزير حوثي في اليمن ضمن حكومة الميليشيات الانقلابية غير المعترف بها دوليًّا إلى التخلص من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية: ” يتهيبون تفجير الصنفور، مع أن ألم التخلص منه أقل مليون مرة من ألم الصبر عليه ” .

وذلك وفق ما كتبه على صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” بعد ساعات من خطاب لصالح أمام اللجان المنظمة لمهرجان السبعين.

وفي هذا الصدد أوضح مراقبون أن كلام القيادي الحوثي تحريض واضح لميليشيات الحوثي حتى تتخلص من صالح الذي يتخوف الحوثيون من مهرجانه الأخير في صنعاء.

إلى ذلك، اعترف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي بأن ” عبدالملك الحوثي زعيم الميليشيات، أعلن الحرب على حزب المؤتمر الشعبي العام- جناح صالح ” ، ووصف ‏دعوة الحوثي إلى حشود خاصة بجماعته على مداخل أمانة العاصمة صنعاء في يوم فعالية المؤتمر؛ بأنه إعلان حرب على المؤتمر وإسقاط للتحالف معه، وقال إن ” ‏دعوة محمد الحوثي ما هي إلا تنفيذ لتوجيهات عبدالملك الحوثي، مهما تظاهر بحرصه على التحالف مع المؤتمر. وازدواج الأدوار لن ينطلي على أحد بعد اليوم ” .