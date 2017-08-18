وزارة الحج تطرح تطبيق جديد لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة الحج والعمرة نسخة محدثة لتطبيقها على الأجهزة الذكية تحت مسمى ” تطبيق مناسكنا ” ، و الذي يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية والتي يحتاجها ضيوف الرحمن من الحجاج، والعمّار، والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة.

ويدعم التطبيق سبعة لغات ، أبرزها اللغة العربية، والانجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، و البنجالية، كما يقدم التطبيق خصائص عدة ، وهي خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة، حيث تحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته مصنفة، وسهلة الإستخدام، وتعمل هذه الخاصية دون الحاجة الى الإنترنت بإستخدام الOffline Maps وذلك بمجرد تحميل الخرائط)، إضافة إلى خاصين حدود الحرم، والمشاعر المقدسة.

ويتميّز التطبيق المحدث بخاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة (عرفة، مزدلفة، منى)، بالإضافة الى معرفة الإتجاه والمسافة بين الموقع الحالي للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة.

ويوفر التطبيق خدمة تتبع مواقع الأهل، والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم، والتي يمكن للمستخدم ان يستفيد منها الحاج خلال رحلته لأداء النسك، او الزيارة، ويتضمن التطبيق الأرقام الهامة، وأرقام الطوارئ؛ والتي قد يحتاجها الضيف الكريم لا قدر الله خلال رحلته، إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الإقتراحات والملاحظات مدعومة بخاصية إضافة الصور، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية، والتي ترسلها وزارة الحج والعمرة وباللغة التي يستخدمها الضيف الكريم في التطبيق وتشمل رسائل التفويج التوعوية.

كما يقدم التطبيق خدمات اخرى، أبرزها اوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة اخبار الوزارة، وغيرها، ويمكن لضيوف الرحمن الحصول على التطبيق من خلال رابط تطبيق (مناسكنا) بالخصائص والخدمات على موقع الوزارة ( ‏http://goo.gl/hIrLFe )، حيث سيكون رابط التطبيق لأجهزة أبل (ايفون – ايباد) عبر ( ‏http://goo.gl/2k0qco ) ورابط التطبيق لأجهزة الأندرويد: ( ‏http://goo.gl/IUp4pR ).