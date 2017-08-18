منافسة قوية لهيونداي في نجاح سوناتا 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عالم السيارات مليء بالصراعات والمنافسة الشرسة، و مع هيمنة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) على السوق، تحتدم المنافسة بين سيارات الصالون (السيدان) وتسعى الشركات جاهدة للفوز بكل فرصة ممكنة لتوسيع المبيعات.

في قطاع السيدان متوسطة الحجم لا تزال تويوتا كامري وهوندا أكورد في المقدمة لكن منافسين آخرين ومنهم هيونداي سوناتا يتقدمون بثبات.

زودت هيونداي كل فئات سوناتا 2018 بمزيا تكنولوجية متقدمة ومتعددة، وخصت أعلى فئتين بمحرك “تربو” سعة لترين وناقل حركة ذي ثماني سرعات كما طرحت نسخة بمحرك هجين.

– حصلت سوناتا على نظام (بلو لينك) الذي يسمح للسائق بالتحكم في السيارة عن بعد مثل تشغيل مكيف الهواء من المنزل وإغلاق الأبواب من ساعة اليد، وقد جعلته الشركة مجانيا لمدة ثلاث سنوات.

– سوناتا الجديدة مزودة أيضا بنظامي أبل كار بلاي وجوجل أندرويد أوتو وأجهزة للرصد والتنبيه من المنطقة العمياء وجهاز استشعار أجسام خلفي وكاميرا خلفية ومساعد آلي مسؤول عن الحارة المرورية.

– تجهيزات السلامة تشمل مكابح طوارئ أوتوماتيكية علاوة على مساعد أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية العالية وإضاءة أمامية ديناميكية (تتسع زاوية تغطيتها في المنحيات).

– أضفت هيونداي تحسينات على نظام التعليق الخلفي بزيادة سمك ذراع التعليق من 2.9 إلى 3.5مم لرفع كفاءة القيادة في المنعطفات كما جعلت التعليق الرياضي أساسيا في أعلى فئتين.

– أعلى فئة مزودة بنظام ملاحة بشاشة ثماني بوصات ونظام صوت إنفينتي وإضاءات أمامية (ليد) كاملة وكراس أمامية مزودة بتهوية آلية ومجموعة كاملة من خواص السلامة.

– تطرح هيونداي سبع فئات من سوناتا هي الأساسية (SE) و(إيكو Eco) و (إس.ئي.إل SEL) و(سبورت Sport) و(ليمتد Limited) و(سبورت 2.0T) و (ليمتد 2.0T).

– فئة إيكو مزودة بمحرك 1.6تربو يولد قوة 178 حصانا وبناقل حركة ذي سبع سرعات بينما حصلت الفئة سبورت Sport 2.0T على محرك تربو سعة لترين وناقل ذي ثماني سرعات وقوة 245 حصانا.

– الفئة الأساسية مزودة بمحرك أربع اسطونات 2.4لتر يولد 185 حصانا وبناقل حركة اوتومايتكي ذي ست سرعات ولا تختلف النسخة (إس.ئي.إل) كثيرا على النسخة الأساسية.

– لم يزيد سعر الفئة الأساسية كثيرا عن نسخة 2017 وهو 23 ألف دولار تقريبا ويصل سعر أعلى فئة إلى 33 ألف دولار.

– قالت شركة (كيلي بلو بوك) الأمريكة لأبحاث السيارات في تقييم شامل للسيارة إن سوناتا 2018 شهدت تغييرات واضحة لكنها متواضعة .

– حصلت سوناتا على 8.9 من 10 في التقييم الإجمالي وجمعت درجات مرتفعة أيضا في ديناميكيات القيادة (8.2) والراحة والرفاهية (8.1) والتصميم الداخلي والخارجي (8.1) والقيمة 8.8.

– تتفوق سوناتا في قيمة الفائدة العائدة على المال المدفوع ، فهي خيار متميز لراغبي المحركات التربو وتوفر مجموعة من أحدث التقنيات التكنولوجية ووسائل الراحة والقيادة الهادئة.

– أيضا من ميزات سوناتا دقة وإنسابية التصميم ويصفها البعض بأنها سيدان عالية التقنيات بسعر منافس والفئة الأساسية بها مجهزة بكماليات تجعلها توازي الفئات العليا بأنواع أخرى.

– أقوى المنافسين لهيونداي سوناتا تويوتا كامري وهوندا أكورد كما تواجه منافسة من فورد فيوجن وفولكسفاجن باسات ونيسان ألتيما وشيفروليه ماليبو وكيا أوبتيما.