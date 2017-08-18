" السند " : ارتكاب المخالف للمعصية لا يُحِل عرضه ولا يُجيز أذيته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه الدكتور عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تحذير لرجال الهيئة من ” الاعتداء والتشهير ” بالمخالف، وشدد على أن ارتكاب المعصية لا يبيح لهم ذلك، موصيًا بالرحمة بالمخطئين وعدم تحقيرهم.

وقال السند، في محاضرة له بجامع الإمام تركي وسط الرياض،إن ارتكاب المخالف للمعصية لا يُحِل عرضه ولا يُجيز أذيته أو الاعتداء عليه أو التشهير به في المجالس والمنتديات والمجامع، معتبرًا ذلك من أعظم المحرمات).

وأكد السند استمرار الهيئة في القيام بدورها، مشيرًا إلى تلقي رئاسة الهيئة توجيه الجهات العليا بالمشاركة في كل فعالية تقام لئلا تقع أي مخالفة لأمر الله ورسوله، ولتكون وفق الضوابط الشرعية.