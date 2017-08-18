نجم برشلونة يدعم ضحايا حادثة برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

عقَّب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، على حادث الدهس الذي شهدته مدينة برشلونة أمس وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، حيث أكد لاعب منتخب التانجو على ضرورة عدم الاستسلام في مواجهة الإرهاب.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام نشر ميسي صورة بالأبيض والأسود لمدينة برشلونة، وعليها شريط أسود، حدادًا على ضحايا الهجوم.

وأرفق ميسي تلك الصورة برسالة قال فيها :” أريد أن أرسل التعازي ومساندتي الكاملة، إلى عائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم الفظيع، في مدينتنا الحبيبة برشلونة، كما أرفض تمامًا أي نوع من أنواع العنف “.