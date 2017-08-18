الإتحاد يسعى لحل أزمة العكايشي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تستعد لتقديم خطاب استئناف للمحكمة الرياضية الدولية ” كاس ” ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بإلزام النادي بدفع مبلغ مليونين و300 ألف يورو لنادي النجم الساحلي التونسي، والتي تمثل قيمة انتقال التونسي أحمد العكايشي إلى نادي الاتحاد الموسم الماضي.

وبحسب التقارير تسابق إدارة الاتحاد الزمن لترتيب كافة الأوراق الخاصة بالاستئناف المشار إليه، قبل انتهاء مدة الـ30 يوماً التي منحها الفيفا للاتحاد لتقديم تظلم على القرار المشار إليه.

وتولي إدارة الحائلي اهتماماً بالغاً بشأن القضايا الخارجية المرفوعة على النادي، وذلك خشية تكرار السيناريو الذي تعرض له النادي في الموسم الماضي، بعدما عوقب بخصم 3 نقاط من رصيده وحرمانه من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات.