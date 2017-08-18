فيصل بن تركي يوجه رسالة الى جمهور النصر - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل بن تركي يوجه رسالة الى جمهور النصر
طلب فيصل بن تركي رئيس النصر، من جماهير ناديه، دعم ومؤازرة لاعبي الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.
وكتب فيصل بن تركي عبر حسابه على تويتر :” جماهير الشمس، في مواسم البطولات كنتم حَملة المشاعل للمنصات بشهادة الجميع ، فمنكم يبدأ النجاح و إليكم ينتهي ، فأشعلوا دروب نصركم للمنصات “.
ويواجه النصر ضيفه الاتفاق، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري جميل للمحترفين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 46 دقيقة
يابو تركي
كلها كم جولة وتنقلب الطاولة
وتجد المدرج ارحل ياكحيلان
والأيام تثبت صحة كلامي
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 41 دقيقة
يالبيه أنت تامر أمر ياكحيلان
الله يرجعك لأرض الوطن سالم غانم
لايهمونك بتشوف عالمي غير وخليك على أمانيك
عبدالمحسن الفهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 38 دقيقة
يا سمو الأمير نحن جمهور العالمي لا تتم مطالباتنا بالحضور إلا مع الفرق الصغيرة المتهالكة وذلك للفارق الفني وضمان الفوز ولكن جمهور الشمس ذاق الأمرين من الهلال والأهلي والاتحاد والقادسية وهجر والباطن بسبب أشباه اللاعبين وتعنت الإدارة
أشجع النصر منذ أربعون عاماً ولن أحضر للملعب ولا أحد من أبنائي
تحياتي لجمهور الشمس الغالي