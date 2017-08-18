فيصل بن تركي يوجه رسالة الى جمهور النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طلب فيصل بن تركي رئيس النصر، من جماهير ناديه، دعم ومؤازرة لاعبي الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وكتب فيصل بن تركي عبر حسابه على تويتر :” جماهير الشمس، في مواسم البطولات كنتم حَملة المشاعل للمنصات بشهادة الجميع ، فمنكم يبدأ النجاح و إليكم ينتهي ، فأشعلوا دروب نصركم للمنصات “.

ويواجه النصر ضيفه الاتفاق، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري جميل للمحترفين.