عبسي التعاون يغادر إلى البرتغال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

غادر طلال عبسي، لاعب فريق التعاون، إلى البرتغال فجر الجمعة، لإجراء عملية رتق غضروف الركبة ويجري عبسي العملية صباح يوم الإثنين المقبل، تحت إشراف الطبيب البرتغالي جوزيه كارلوس.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة ستة أسابيع عقب انتهاء العملية الجراحية، قبل العودة إلى مران فريقه.

وفي سياق متصل، أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الحاج كمارا لاعب الفريق، تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية من الدرجة الثانية.

وسيغيب الحاج كمارا من 6 لـ 8 أسابيع عن مباريات فريقه، حتى يتعافى من إصابته.