" بن لادن " تستأنف العمل في توسعة المسجد الحرام الشهر المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تستأنف مجموعة بن لادن العمل الشهر المقبل في توسعة للمسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 مليار دولار بعد عامين تقريباً من توقف العمل في أعقاب انهيار الرافعة في الموقع.

وكشفت مصادر أن العمل سيستأنف بعد الحج، وستقوم بن لادن بدفع رواتب مستحقة للعاملين المشاركين في المشروع اعتباراً من 20 أغسطس، وفقاً لمذكرة أرسلتها الشركة إلى البنوك.

وأكدت مصادر بقطاعي البنوك والتشييد الخطة، ومجموعة بن لادن إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة المالية حتى الآن.

وخطة استئناف أعمال البناء في المسجد الحرام مؤشر جديد على عودة مجموعة بن لادن، التي مُنعت بشكل مؤقت من الفوز بعقود حكومية جديدة بعد انهيار الرافعة.

وقالت المصادر: إن وزارة المالية خصصت جزءاً من موازنة العام الحالي لمشروعات رئيسية، وإنها أجرت محادثات مع بن لادن في الأسابيع الأخيرة بشأن استئناف عدة مشروعات كبيرة. وقالوا: إن الوزارة ستقدم مدفوعات تسمح للمجموعة بدفع أجور موظفيها.