وصفات مجهولة لتكبير الأرداف حولت حياة فتاتان لكابوس - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بهدف تكبير الأرداف ، أقدمت فتاتان ” 17 و 21 عاماً ” على استعمال مستحضرات مجهولة المصدر لتكبير الأرداف ، ما أسفر عن إصابتهما بألتهاب على مستوى المؤخرة .

وتعود الواقعة عندما استقبل مستشفى مدينة تطوان المغربية ، فتاتان مصابتان بألتهاب على مستوى المؤخرة جراء استعمالهما لمستحضرات مجهولة المصدر بهدف تكبير الأرداف .

حيث أكد مصدر داخل المستشفى ، أن الفتاتان تعرضتا إلى التهاب متفاوت الخطورة على مستوى المستقيم، دفع الطبيب المداوم إلى عرض واحدة منهما على طبيب مختص، مضيفا أن السبب وراء هاتين الحالتين المستعجلتين هو تجريبهما لوصفة صحراوية لتكبير الأرداف تتكون من أعشاب ومواد غير معروفة المصدر.

وأقال أحد الأطباء الذين اطلعوا على حالة الشابتين قال في تصريحات لصحف محلية ، إن هذه المواد، المتوفرة على شاكلة تحاميل (قويلبات)، تسببت للشابتين إلى جانب ذلك في عسر الهضم والإمساك والحمى، نتيجة تعفن الجرح الذي أحدثته التحاميل المستعملة ، مؤكداً ، أن الحالة الأولى تحسن وضعها بعد حقنها بمواد مضادة للأعراض الظاهرة عليها، فيما مكثت الحالة الثانية بالمستشفى ليلة واحدة، قبل أن تتحسن حالتها الصحية في اليوم الموالي، لتترك المستشفى هي الأخرى.

وعن خطورة هذه الوصفات، أبرز الطبيب ذاته أن الأدوية الطبية يسهر عليها بالمختبرات فريق علمي خاص، يقوم بأبحاث عديدة لمعرفة ما إذا كان الدواء قابلا للاستعمال أم لا، ثم يتم تجريبه في مرحلة ثانية على بعض الحيوانات، لتحديد نسبة تسببه في آثار جانبية، وهي النسبة التي من المفروض أن تكون صفرا في المائة.