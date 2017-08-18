⁠⁠⁠⁠⁠الحوثي لعلي عبدالله صالح: سنواجه التصعيد بالتصعيد - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كثفت ميليشيات الحوثي دعوتها لأنصارها للاعتصام في جميع مداخل صنعاء احتجاجاً على احتفالات ينوي حزب المخلوع_صالح إقامتها في ذكرى تأسيسه، وذلك في مؤشر على انقسام كبير وسط تحالف الحوثي صالح.

واعتبرت ميليشيات الحوثي تحشيدات حزب صالح المزمعة الخميس المقبل موجة تصعيد ضدها.

أيضا دعا رئيس ما يُعرف باللجنة الثورية لميليشيات الحوثي أنصاره إلى مواجهة ما أسماه التصعيد بالتصعيد، معتبراً أن الخميس القادم سيكون يوماً فارقاً، وفق تعبيره.

كذلك تتبادل وسائل إعلام وأطراف تابعة للطرفين، منذ أيام، تراشقاً بشأن التحشيد، وسط تنامي المؤشرات على احتمالية اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.