لاعبوا الهلال يهدون أحد مُصابي جنود البواسل بالحد قميص الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 18
أغسطس
هذا بدل ماتسالونه عند ديون نسددها عنك
تعطونه تشيرت مشخمطين عليه
هذا ضحئ بالغالي والنفيس لا تهنأ انتم بالراحه
من زين القميص على بالهم اهدوه شئ مهم وكبير عالم ماخذه مقلب هههههههههههههههه هههههههههههههههه
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احمد الجهني[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا بدل ماتسالونه عند ديون نسددها عنك
تعطونه تشيرت مشخمطين عليه
هذا ضحئ بالغالي والنفيس لا تهنأ انتم بالراحه
مؤدب[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 17 دقيقة
من زين القميص على بالهم اهدوه شئ مهم وكبير عالم ماخذه مقلب هههههههههههههههه هههههههههههههههه