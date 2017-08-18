 لاعبوا الهلال يهدون أحد مُصابي جنود البواسل بالحد قميص الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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لاعبوا الهلال يهدون أحد مُصابي جنود البواسل بالحد قميص الهلال




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 40 دقيقة

هذا بدل ماتسالونه عند ديون نسددها عنك
تعطونه تشيرت مشخمطين عليه
هذا ضحئ بالغالي والنفيس لا تهنأ انتم بالراحه

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 17 دقيقة

من زين القميص على بالهم اهدوه شئ مهم وكبير عالم ماخذه مقلب هههههههههههههههه هههههههههههههههه

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