 رئيس رابطة العين الاماراتي: اذا خسر العين امام الهلال برجع من الملعب الى البيت مشي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

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  3. رئيس رابطة العين الاماراتي: اذا خسر العين امام الهلال برجع من الملعب الى البيت مشي

رئيس رابطة العين الاماراتي: اذا خسر العين امام الهلال برجع من الملعب الى البيت مشي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 11 دقيقة

هذا المتعصب يذكرني بجمهور الفقر معه انفصام بالشخصية

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 دقائق

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
اقوله الله يهديك وتترك التعصب . واقول بعد للاخ خالد الله يهديك تقول عنه متعصب وتقول ذكرني بالف…
خربتها ما يصير
اادع له بالهداية اولى وافضل وانا اخوك.
اتمنى التوفيق للهلال فريق من وطني ولازم اشجعه .

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