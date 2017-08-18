رئيس رابطة العين الاماراتي: اذا خسر العين امام الهلال برجع من الملعب الى البيت مشي - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 25 دقيقة 67 3 فيديوهات متنوعة رئيس رابطة العين الاماراتي: اذا خسر العين امام الهلال برجع من الملعب الى البيت مشي
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 784 ] نشر منذ 11 دقيقة
هذا المتعصب يذكرني بجمهور الفقر معه انفصام بالشخصية
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4832 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب ياليماني الميدان ياحميدان
ابوبدر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 دقائق
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
اقوله الله يهديك وتترك التعصب . واقول بعد للاخ خالد الله يهديك تقول عنه متعصب وتقول ذكرني بالف…
خربتها ما يصير
اادع له بالهداية اولى وافضل وانا اخوك.
اتمنى التوفيق للهلال فريق من وطني ولازم اشجعه .