 ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة
طلال الضوي(صدى):

داهمت السلطات القطرية منازل في أهالي العاصة الدوحة، وألقت القبض على أصحابها، في ساعات مبكرة من فجر اليوم.

وكشفت مصادر أن القوات التركية تتمركز في العاصمة الدوحة وتعلن عن حظر تجول في بعض المناطق السكنية عصراً.

وكانت السلطات الأمنية القطرية، قد اعتقلت مدير مكتب رئيس الأركان القطرى، وذلك لرفضه سياسة تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى فى الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32351 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا ماجناه الطرطور عليكم ,,

,, الى متى تستنوا ,, ؟؟

.. هبوا بوجه الظلم ليعلم العالم عن حالكم ,,

[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 42 دقيقة

لا م تا خذ جميع الدول العربيه مو قف موحد قبل ان يجلب قوات اكثر الى قطر دوله عربيه تحتلها ايران والخاين حا كمها لا زم موقف مو حده والا طا حه به وبحا شيته ما بيع البلد لا يران وتركيا القطريين اخواننا ولا نرضا عليهم الذل والا ها نه من الفرس والا تراك عريبه والله اين العرب تركيا والفرس تحتل دوله بخيانه من حا كمها ولا تتخذ مو قف موحد

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 24 دقيقة

راجع الاستعمار التركي للجزيرة العربية وبابة من قطر

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