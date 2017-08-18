⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة
داهمت السلطات القطرية منازل في أهالي العاصة الدوحة، وألقت القبض على أصحابها، في ساعات مبكرة من فجر اليوم.
وكشفت مصادر أن القوات التركية تتمركز في العاصمة الدوحة وتعلن عن حظر تجول في بعض المناطق السكنية عصراً.
وكانت السلطات الأمنية القطرية، قد اعتقلت مدير مكتب رئيس الأركان القطرى، وذلك لرفضه سياسة تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى فى الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32351 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماجناه الطرطور عليكم ,,
,, الى متى تستنوا ,, ؟؟
.. هبوا بوجه الظلم ليعلم العالم عن حالكم ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا والله ماينفع حتى امير دجاج
السلتوح سلتوح ياناس
مغرد[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا م تا خذ جميع الدول العربيه مو قف موحد قبل ان يجلب قوات اكثر الى قطر دوله عربيه تحتلها ايران والخاين حا كمها لا زم موقف مو حده والا طا حه به وبحا شيته ما بيع البلد لا يران وتركيا القطريين اخواننا ولا نرضا عليهم الذل والا ها نه من الفرس والا تراك عريبه والله اين العرب تركيا والفرس تحتل دوله بخيانه من حا كمها ولا تتخذ مو قف موحد
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 34 دقيقة
حاكم خبل وشعب ضعيف
س[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 24 دقيقة
راجع الاستعمار التركي للجزيرة العربية وبابة من قطر