⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. القوات التركية تداهم منازل القطريين وتطيح بأصحابها وتفرض حظر التجول في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

داهمت السلطات القطرية منازل في أهالي العاصة الدوحة، وألقت القبض على أصحابها، في ساعات مبكرة من فجر اليوم.

وكشفت مصادر أن القوات التركية تتمركز في العاصمة الدوحة وتعلن عن حظر تجول في بعض المناطق السكنية عصراً.

وكانت السلطات الأمنية القطرية، قد اعتقلت مدير مكتب رئيس الأركان القطرى، وذلك لرفضه سياسة تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى فى الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.