" سي آي إيه " حذرت إسبانيا من الاعتداء الإرهابي قبل شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال موقع ديلي ميل البريطاني، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ” سي آي إي ” ، كانت حذرت السلطات الإسبانية بشأن الاعتداء الإرهابي الذي جرى امس وسط برشلونة، منذ الشهرين الماضيين.

وأفادت أنباء أن ضباطاً رفيعي المستوى في إسبانيا، تلقوا تحذيرات أمريكية من احتمال وقوع حادث إرهابي عقب على غرار هجمات الدهس الأخيرة في أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلبريدويكو أن وكالة الاستخبارات المركزية ناقشت بالتحديد احتمالية وقوع أحداث إرهابية في منطقة لاس رامبلاس السياحية الشهيرة، مع قوات الشرطة الكاتولنية (موسوس ديسكوادرا)، الأمر الذي حدث امس في اعتداء دهس هز برشلونة وسط المنطقة السياحية، وأصيب فيه العشرات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مايو الماضي حالة تأهب إرهابي جديد حيال أوروبا، بعد الهجمات الأخيرة في لندن وستوكهولم وبرلين ونيس.

وأشارت تقارير إلى اعتقال قائد الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس، وهو مغربي يدعى إدريس أوكبير، بينما سمع دوي إطلاق نار خلال تمشيط لقوات الطوارئ في برشلونة، وأن مهاجمين آخرين احتجزا رهائن في مطعم تركى قريب وكانا يتفاوضان مع الضباط.

وقال وزير الداخلية الكاتالوني، يواغيم فورن إنه من المحتمل جداً أن يرتفع عدد القتلى بسبب الإصابات “الخطيرة جداً لبعض الضحايا، بحسب ما أفاد.