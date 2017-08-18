⁠⁠⁠⁠⁠مشاكل جديدة في هواتف سامسونج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تواجه شركة سامسونج مشاكل جديدة مع سلسلة هواتفها الرائدة نوت (Note)، وبالتحديد هاتف جالاكسي نوت 4 Note، حيث أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الامريكية عبر موقعها على الإنترنت استدعاء لبطاريات هواتف جالاكسي نوت 4 المجددة.

الأمر الذي ألقى بظلاله على كارثة هواتف جالاكسي نوت 7 التي صدرت العام الماضي وتعرضت بطاريات الهواتف إلى ارتفاع في درجات حرارتها مما تسبب باحتراق واشتعال الهواتف والممتلكات.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه الشركة الكورية الجنوبية لكشف النقاب خلال الأسبوع المقبل عن النسخة الجديدة من هاتفها الرائد غالاكسي نوت 8، مما يجعل ظهور مثل هذه الأخبار على العلن آخر ما تتمناه الشركة، رغم أنه قد لا يكون للشركة صلة بهذا الأمر وتقع مسؤوليته على شركة فيديكس (FedEx).

وجرى تركيب هذه البطاريات في هواتف غالاكسي نوت 4 المعاد تجديدها التابعة لشركة خدمات المحمول الأمريكية (AT&T)، مما يجعل تأثير هذه المشكلة محصوراً بالمقارنة مع مشكلة هواتف نوت 7 للعام الماضي، حيث تؤثر المشكلة الحالية على حوالي 10 آلاف هاتف، وحتى الان لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

ولا تعتبر المشكلة خطأ من شركة سامسونج أو مرتبطة حتى بالنماذج الأصلية للهاتف، بل تتعلق بالبطاريات المقدمة من قبل سلسلة توريد شركة فيديكس والمخصصة لهواتف نوت 4 التي يجري توزيها من خلال برنامج التأمين التابع لشركة (AT&T).

بحيث جرى اكتشاف ان تلك البطاريات قابلة لارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير ويجري حالياً استدعاؤها، ويجري حالياً استدعاء حوالي 10 آلاف بطارية، وتحث اللجنة أولئك الذين لديهم هواتف على التوقف عن استعمالها وإيقافها.