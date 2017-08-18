كاليفورنيا على أعتاب الانفصال عن الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عرضت مجموعة من المطالبين بانفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة مبادرة على المدعي العام للولاية أمس الخميس، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى انفصال الولاية في نهاية المطاف.

وتدعو المبادرة المقترحة من مجموعة تطلق على نفسها اسم فريق مبادرة التجمع الدستوري لكاليفورنيا الى تعديل الدستور الأمريكي.

وطبقاً للمبادرة فإن الصيغة المعدلة للدستور يجب أن يكون لها مسار واضح ومعقول للولايات لتحقيق الاستقلال التام عن الولايات المتحدة إذا ما اختارت أي ولاية ذلك ” .

وتقول المجموعة إن الولاية يجب أن تصبح مستقلة لأنها تعتقد أنها أصبحت غير ذات صلة في الانتخابات الرئاسية وأنها تحصل فقط على 75 سنتاً في التمويل الاتحادي مقابل كل دولار يدفعه المواطن في كاليفورنيا للضرائب كما تم الاستيلاء عليها بشكل غير ديمقراطي من قبل الولايات المتحدة في عام 1846.

ويحتاج النائب العام في كاليفورنيا كزافييه بيسيرا الآن إلى إعداد عنوان رسمي وملخص للمبادرة، قبل أن يتمكن المؤيدون من بدء جمع التوقيعات لطرح هذا الإجراء للتصويت في عام 2018.

وقالت صحيفة “ لوس أنجليس تايمز ” أن هذا هو المسعى الرسمي الثالث الذى يتم الدفع به خلال هذا العام من أجل استقلال كاليفورنيا .