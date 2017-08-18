" الحرب الفكرية " يفضح استفادة قطر من الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن قطر حصلت نتيجة دعم التنظيمات الإرهابية على أخبار حصرية وتسهيلات لتدابير سياسية استهدفت أمن واستقرار عدد من الدول وألبت مناطق الصراع.

وقال في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن: مدير مكتب قناة الجزيرة القَطرية في أفغانستان أقر إِبان مواجهة تنظيم طالبان، بعد استهداف مقر القناة وقصفه بأنه هرب في صفوف التنظيم.

وأدين مدير المكتب لاحقاً أمام القضاء الإسباني بالإرهاب، وبعد استكمال محكوميته استُقبل في مطار الدوحة على مستوى حكومي رفيع.