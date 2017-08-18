عارضة أزياء تستعرض نفسها داخل مسجد أثري دمره الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

عارضة أزياء تستعرض نفسها داخل مسجد أثري دمره الأسد
سادت حالة من الغضب بين السوريين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لعارضة أزياء داخل مسجد العادلية الأثري في مدينة حلب السورية .
وظهرت عارضة الأزياء في الصور ، بعباءة عربية بيضاء مرتدية تحتها لباسا أسود ضيقا، دون غطاء رأس داخل المسجد، الذي يعدّ أقدم مساجد أحياء حلب القديمة ، وهو الآن شبه مٌدمر من قبل قوات بشار الأسد .
وانتقد سوريون عبر مواقع التواصل، استغلال المسجد لعروض أزياء، معتبرين أنه ليس الموقع المناسب لهذا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16547 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله المستعان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله ينتقم منها
تستهين ببيوت الله