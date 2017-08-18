 عارضة أزياء تستعرض نفسها داخل مسجد أثري دمره الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

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عارضة أزياء تستعرض نفسها داخل مسجد أثري دمره الأسد

عارضة أزياء تستعرض نفسها داخل مسجد أثري دمره الأسد
دمشق(صدى):

سادت حالة من الغضب بين السوريين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لعارضة أزياء داخل مسجد العادلية الأثري في مدينة حلب السورية .

وظهرت عارضة الأزياء في الصور ، بعباءة عربية بيضاء مرتدية تحتها لباسا أسود ضيقا، دون غطاء رأس داخل المسجد، الذي يعدّ أقدم مساجد أحياء حلب القديمة ، وهو الآن شبه مٌدمر من قبل قوات بشار الأسد .

وانتقد سوريون عبر مواقع التواصل، استغلال المسجد لعروض أزياء، معتبرين أنه ليس الموقع المناسب لهذا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله ينتقم منها
تستهين ببيوت الله

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