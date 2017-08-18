الزكاة: القيمة المضافة تفرض على مشتريات متاجر الإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل المشتريات المستوردة المشتراة عبر متاجر الإنترنت، والتطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأفراد لن يخضعوا لهذه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أن الضريبة ستشمل السلع التي يشتريها الموردون عبر الإنترنت، مبينة أن الضريبة ستفرض على المنتجات المباعة والمشراة في المزادات كالآلات والسيارات المستعملة، وذلك في حال كان البائع له نشاط اقتصاد، وفقاً لصحيفة ” عكاظ “.

وأوضحت أنه يشترط على المتاجر الالكترونية التسجيل لدى الهيئة للأغراض الضريبية، غير أنها استثنت الأفراد الين يبيعون سلعا على الانترنت من الضريبة المضافة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط على التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة، ولن تفرض الضريبة على قيمة السيارة.