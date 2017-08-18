مشروع سيارة الأجرة يكتسح طلبات قروض " التنمية الاجتماعية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أفادت مصادر، إلى أن نسبة 31 % من إجمالي راغبي قروض بنك التنمية الاجتماعية تقدموا للحصول على تمويل لتشغيل سيارة الأجرة، بواقع 27 ألف متقدم ومتقدمة، وتم منح 47 % منهم القرض المطلوب، بحسب صحيفة ” المدينة “.

وأوضحت المصادر أن عدد المتقدمين لبنك التنمية الاجتماعية؛ بغية الحصول على قروض لمختلف المشاريع، بلغ نحو 89.4 ألف شخص، لافتة إلى أن البنك منح القروض لـ 33 % من نسبة المتقدمين ما بين الشباب والفتيات.

وأشارت إلى أن بعض أنواع القروض التي تم التقديم عليها، هي قرض القائم وقرض المتعاونين متناهي الصغر وقرض الخريج الناشئ، إلى جانب قرض التميز وقرض خطوة متناهي الصغر وقرض الاختراعات وقرض الاتصالات.