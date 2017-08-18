نجاح التجربة الروسية في إطلاق صاروخ كليبر من غواصة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن المكتب الإعلامي لإسطول بحر الشمال الروسي، اليوم ، اطلاق صاروخ مجنح من نوع كاليبر من غواصة نووية في بحر بارنتس وإصابة الهدف.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له اليوم، إن الغواصة النووية متعددة الأغراض التابعة الأسطول الشمالي الروسي “ سيفيرودفينسك ” أطلقت بنجاح صاروخ كاليبر المجنح، مفيداً أن طاقم الغواصة قام بإجراء عملية الإطلاق من قاع البحر في أحد المواقع التدريبة، الخاضعة لسيطرة الأسطول الشمالي الروسي، والذي يحاكي مواقع القتال الحقيقية ” ، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن “ المسافة التي قطعها الصاروخ من نقطة الانطلاق إلى موقع الهدف المستهدف بلغت حوالي 600 كم، ” ووفقا للمعطيات فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة ” .