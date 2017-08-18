ارتفاع أسعار الذهب بعد هجوم برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بفعل عدم التيقن السياسي في الولايات المتحدة وبعد هجوم في اسبانيا أودى بحياة 13 شخصا.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1291.65 دولار للأوقية بعد صعوده ليومين متتاليين. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 1298.20 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 979.45 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 927.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2001 عند 930 دولارا في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.