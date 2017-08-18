بالفيديو.. على ربيع يتحدث عن مسلسله الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف الفنان المصري علي ربيع ، خلال لقاء تليفزيوني ، عن تعاقده لممشاركة في مسلسل جديد لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل 2018، مع صادق الصباح ، لافتاً الى انه حتى الان لم يتم الاتفاق مع المخرج أوباقي الممثلين.

وأكد ربيع ، أنهم مستمرون في تقديم المسرحيات لايف على المسرح ، ولكنه لا يعلم متى سيتم عرضها على التليفزيون ، مٌشيرا الى أنه يستعد الآن لعمل فيلم جديد بعد انتهائه من فيلمه الجديد ” خير وبركة ” .

واضاف ربيع خلال اللقاء ، أنني افضل الأفلام الجماعية عن الأفلام الفردية ، فالعمل الفردي لا يصل للجمهور .