مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار سقف مسجد بالعلا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توفى عامل وإصيب اثنين أخرين في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء في محافظة العلا ، تولت إدارة الدفاع المدني التحقيق في أسباب الحادثة التي لم يتضح أسبابها بعد.

وكانت عمليات الدفاع المدني قد تبلغت أمس عن حادثة انهيار في مسجد تحت الإنشاء لتباشر فرق الإنقاذ الحادثة ليتبين من خلال عمليات البحث والإنقاذ مصرع عامل في الحال فيما أصيب عاملان بإصابات متفرقة نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما لم يتبين بعد الأسباب التي أدت إلى ذلك الانهيار ومن يقف خلفه، فيما لا زال محققو الدفاع المدني يباشرون التحقيق في أسبابه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالإنابة النقيب رائد الأحمدي أن الانهيار تسبب في حالة وفاة واحدة وإصابتين بين صفوف العمال وأن التحقيقات ما زالت مستمرة في الحادثة.