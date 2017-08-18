توقعات ببقاء الولايات المتحدة في شمال سوريا لفترة طويلة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكد تحالف قوات سوريا الديمقراطية، حليف واشنطن الأساسي في الحرب ضد تنظيم ” داعش ” في سوريا، أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال البلاد لفترة طويلة بعد هزيمة المتشددين متوقعا إقامة علاقات مستمرة بالمنطقة التي يهيمن عليها أكراد.

وقال طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية إن التحالف، المؤلف من فصائل أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعتقد أن الولايات المتحدة لها ” مصلحة استراتيجية ” في البقاء.

وأكد ” سلو ” أن لديهم سياسة استراتيجية لعشرات السنين للأمام، ومن المؤكد أن يكون هناك اتفاقات بين الطرفين على المدى البعيد، اتفاقات عسكرية، اتفاقات اقتصادية، اتفاقات سياسية ما بين قيادات مناطق الشمال، والإدارة الأمريكية”، وفقا لـ ” رويترز “.

ونشر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد ” داعش ” قوات في عدة مناطق في شمال سوريا منها قاعدة جوية قرب بلدة كوباني، وساند التحالف قوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية وقصف مدفعي وقوات خاصة على الأرض.

وقال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف إن هناك ” الكثير من المعارك التي يتعين خوضها .. حتى بعد هزيمة داعش في الرقة “.

وأضاف المتحدث أن داعش ما زال لها معاقل في وادي الفرات في إشارة إلى محافظة دير الزور جنوب شرقي الرقة.

وقال ديلون دون الخوض في تفاصيل ” مهمتنا… هزيمة داعش في مناطق محددة في العراق وسوريا وتهيئة الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي “.

وفي واشنطن قال إريك باهون وهو متحدث باسم البنتاجون ” وزارة الدفاع لا تناقش الأطر الزمنية لعمليات مستقبلية. لكن نحن ما زلنا ملتزمين بتدمير الدولة الإسلامية ومنع عودتها “.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب على منطقة واسعة في شمال سوريا ظهرت فيها إدارات حكم ذاتي منذ بدء الصراع السوري في 2011.