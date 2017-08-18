الدولار يواصل الهبوط متأثراً بالتوترات السياسية في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

واصل الدولار انخفاضه خلال تداولات اليوم مقابل معظم العملات الرئيسية وسط استمرار التوترات السياسية في الولايات المتحدة وتوقعات حول مستقبل الفائدة الأمريكية، إلى جانب الهجوم الدامي في برشلونة الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.

واستقال 8 مدراء تنفيذيين بمجلسين استشاريين أمريكيين هذا الأسبوع احتجاجًا على تصريحات “ترامب” المثيرة للجدل حول أعمال العنف التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي فى فيرجينيا.

كما انخفضت توقعات المستثمرين برفع سعر الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام عقب الكشف عن محضر الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر انقسام الأعضاء حول الحاجة لقرار الرفع في ظل انخفاض التضخم، الأمر الذي دعم تراجع العملة الأمريكية أمام معظم العملات الرئيسية.