استقرار حذر بأسعار النفط ترقباً لبيانات نشاط التنقيب الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

استقرت أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات حول التغير بعدد منصات التنقيب النشطة في الولايات المتحدة، تزامنًا مع ثبات قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار سنتين إلى 51.01 دولار للبرميل، كما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بمقدار سنتين إلى 47.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار0.02 نقطة إلى 93.59 نقطة، وهو ما شكل تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع.

وتترقب الأسواق صدور بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” في وقت لاحق من اليوم، حول التغير بعدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لقياس استجابة قطاع النفط الأمريكي لتحركات ” أوبك ” والارتفاع النسبي في الأسعار.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من استمرار نمو الإمدادات الأمريكية التي تشكل مخاوف للمستثمرين الذين يخشون تباطؤ وتيرة تقليص الفوائض العالمية بهدف إعادة التوازن للسوق.