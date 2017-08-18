استقرار حذر بأسعار النفط ترقباً لبيانات نشاط التنقيب الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

استقرار حذر بأسعار النفط ترقباً لبيانات نشاط التنقيب الأمريكي
استقرت أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات حول التغير بعدد منصات التنقيب النشطة في الولايات المتحدة، تزامنًا مع ثبات قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار سنتين إلى 51.01 دولار للبرميل، كما انخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر/ أيلول بمقدار سنتين إلى 47.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار0.02 نقطة إلى 93.59 نقطة، وهو ما شكل تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع.
وتترقب الأسواق صدور بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” في وقت لاحق من اليوم، حول التغير بعدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لقياس استجابة قطاع النفط الأمريكي لتحركات ” أوبك ” والارتفاع النسبي في الأسعار.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من استمرار نمو الإمدادات الأمريكية التي تشكل مخاوف للمستثمرين الذين يخشون تباطؤ وتيرة تقليص الفوائض العالمية بهدف إعادة التوازن للسوق.
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