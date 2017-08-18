 نجوم السعادة تحتفل بمرور 3 سنوات على مسرح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 18

    أغسطس

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نجوم السعادة تحتفل بمرور 3 سنوات على مسرح مهرجان خميس مشيط

نجوم السعادة تحتفل بمرور 3 سنوات على مسرح مهرجان خميس مشيط
محمد بن طحيطح(صدى):

قدمت مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه مساء الأمس عروض مميزة على مسرح خميس مشيط للتسوق والترفيه وهدايا وجوائز مقدمه من ادارة المهرجان .

وكان إستعراض الأمس يحمل طابعا خاص حيث يصادف الذكرى الثالثه لإنشاء مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه التي أحتفل أعضاءها بذلك وقدمو الشكر والهدايا لقائد المجموعة الكاتبن أحمد سلامي .

وكانت فراشات نجوم السعادة قد وضعن صوره قائد الفرقة الكابتن أحمد سلامي على التيشيرتات التي كانت عليهم اثناء تقديم الفقترات تقديراً له .

فيما عبر الكابتن أحمد سلامي عن سعادته بهذا اليوم وما عرض فيه مؤكداً انه لازال يعمل بكل جد وتفاني مع هذه المجموعة ولازال طموحه لم ينتهي ، ولديه الكثير مما يقدمه خلال المواسم القادمه.

وبعد ذلك تم السحب على العديد من الجوائز المقدمه من مهرجان خميس مشيط ، وكذلك المقدمة من جمعية نباء الخيرية.

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسه الأمير عبدالله بن ناصر والتي تحظى بمتابعه سموه باستمرار.


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