 رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع - صحيفة صدى الالكترونية

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رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع

رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع
أماني الغامدي(صدى):

تقدم رجل ألماني يُدعى توماس ، بطلب إجازة مدتها عام كامل من عمله ، للعودة إلى جنوب فرنسا والبحث عن كلبه الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية.

واختفى الكلب ” جويس ” ، أثناء قضاء توماس وزوجته وطفليهما إجازة في أحد منتجعات الجنوب الفرنسي ، وأمضت العائلة أسبوع الإجازة الأخير في البحث عن ” جويس ” ، ولم تجده، لكن توماس عاد الآن إلى جنوب فرنسا، ووزع مئات الملصقات عن كلبه، آملاً إيجاده والعودة معاً إلى ألمانيا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16537 ] نشر منذ 28 دقيقة

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