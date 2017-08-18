رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدم رجل ألماني يُدعى توماس ، بطلب إجازة مدتها عام كامل من عمله ، للعودة إلى جنوب فرنسا والبحث عن كلبه الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية.

واختفى الكلب ” جويس ” ، أثناء قضاء توماس وزوجته وطفليهما إجازة في أحد منتجعات الجنوب الفرنسي ، وأمضت العائلة أسبوع الإجازة الأخير في البحث عن ” جويس ” ، ولم تجده، لكن توماس عاد الآن إلى جنوب فرنسا، ووزع مئات الملصقات عن كلبه، آملاً إيجاده والعودة معاً إلى ألمانيا.