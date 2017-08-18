رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يٌطالب بأجازة عام كامل للبحث عن كلبه الضائع
تقدم رجل ألماني يُدعى توماس ، بطلب إجازة مدتها عام كامل من عمله ، للعودة إلى جنوب فرنسا والبحث عن كلبه الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية.
واختفى الكلب ” جويس ” ، أثناء قضاء توماس وزوجته وطفليهما إجازة في أحد منتجعات الجنوب الفرنسي ، وأمضت العائلة أسبوع الإجازة الأخير في البحث عن ” جويس ” ، ولم تجده، لكن توماس عاد الآن إلى جنوب فرنسا، ووزع مئات الملصقات عن كلبه، آملاً إيجاده والعودة معاً إلى ألمانيا.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18247 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله لو انه سارق عظام الحارة كلها
🍖🍗🍖🍗☠️
ومطلوب في قضايا هياكل عظمية
سلااااااامات🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16537 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمدلله والشكر على الصحة والعافية
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16537 ] نشر منذ 28 دقيقة
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