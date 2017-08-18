بن عفتان: شباب عسير إخوة الأمير منصور بن مقرن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

ذكر الراعي الرئيسي لبطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير الشيخ سعيد بن علي بن عفتان أن مثل هذه الأنشطة الرياضية تستقطب الشباب وتحتويهم وسط بيئة صحية لا تدع طريقا للإنجراف خلف الظواهر السلبية والسلوكيات الهدامة وتستثمر طاقاتهم وأوقات فراغهم في مسارها الصحيح بعيدا عن الإضرار بالفرد والمجتمع وعلى وجه التحديد خلال فترة الصيف التي تزداد فيها المشاكسات الشبابية في بعض التصرفات اللا مسؤولة والتسبب في الإزدحام المروري والإرباك الأمني .

كما قدم شكره لسمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على دعمه ورعايته لمختلف المناشط الشبابية وأحدها بطولة الترجي 10 على كأس سموه وبرعايته وتشريفه للحفل الختامي بإذن الله وإدراجها ضمن برامج أبها عاصمة السياحة العربية 2017 بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وأكد أن هذا الدعم الكبير من قبل سمو الأمير منصور غير مستغرب على من يعتبر شباب عسير إخوة له يحمل همومهم ويسعى لتحقيق تطلعاتهم ويحرص على تلبية كافة رغباتهم وإحتياجاتهم كما هو الحال مع سمو أمير منطقة عسير ” فيصل العطاء ” ورجل التنمية الأول بمنطقة عسير الذي كان ولا زال وسيبقى أبا روحيا لشباب منطقتنا ومثلا أعلى في الخصال الحميدة .