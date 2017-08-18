الترجي 10: مدير شرطة عسير يشرف لقاء البراق وصقور القاعدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد لقاء الأمس بين فريقي البراق من الشقيق وصقور القاعدة من خميس مشيط ضمن منافسات بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير حضور وتشريف مدير شرطة منطقة عسير سعادة اللواء صالح بن سليمان القرزعي بملعب ضمك الجديد .

من جهته قدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سعيد آل هقشة شكره لسعادة اللواء صالح القرزعي على زيارته الكريمة وتشريفه البطولة وعبر له عن سعادة الفرق المشاركة والجماهير بهذه الزيارة والتواجد الأمني خلال البطولة والمجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لإنجاح تنظيمها مثمنا لهم دعمهم وحرصهم .

وقد التقطت الصور التذكارية لسعادة اللواء مع أعضاء اللجنة المنظمة ورئيس فريق البراق عبدالله بن حجاب البراق ورئيس فريق صقور القاعدة خالد البسامي وأعضاء فريق نادي الهلال السعودي التطوعي بعسير المتواجدين في الرعاية الطبية لبطولة الترجي 10 تحت مظلة رابطة فرق الأحياء بعسير .