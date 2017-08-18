الترجي 10: الإتي يطير إلى ربع النهائي والبراق يكتسح بخماسية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كسب إتحاد الرايات منافسه الوطن بنتيجة 1/2 وإنتزع الصدارة وطار إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة الترجي 10 على كأس الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز في لقاء مثير نال نجوميته مهاجم لاعب إتحاد الرايات محمد ناحي ، وفي المباراة الثانية عاد البراق إلى أجواء المنافسة وزاد تعميق جراح صقور القاعدة بإكتساحه 2/5 في قمة ممتعة حصل على أفضل لاعب بها موسى فلقي من فريق البراق .

يسعى فريق المملكة خلال مواجهة اليوم أمام وصيف المجموعة الثالثة القمة إلى تحقيق 3 نقاط والدخول في حسابات التأهل إلى ربع النهائي ، يدخل القمة اللقاء برصيد 3 نقاط وله 3 أهداف وعليه مثلها والمملكة بلا نقاط ولا تهديف وقبلت شباكهم 5 أهداف .

وفي السهرة الكروية الثانية يلتقي الإتفاق الشرقي متصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بفريق حجلاء الذي تراجع من الصدارة الى المركز الثالث ، وتأتي رغبة الإتفاق في حصد العلامة الكاملة بينما يأمل حجلاء في التقدم بمركزه والوصول إلى دور الـ 8 .

ولحق تعاون أبها بالإتفاق الشرقي إلى ربع النهائي بعد تفوقه على مستضيف البطولة فريق الترجي بنتيجة 0/1 في المباراة المثيرة التي حاز نجوميتها سعيد الخثعمي .

وشهدت مجريات البطولة حضور الكابتن محمد موسى النحلي أحد أبطال المملكة من ذوي الإحتياجات الخاصة وأول بطل في لعبة البونشي على مستوى المملكة .