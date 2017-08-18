طبيب يحتجز ابن عمه 6 سنوات لحرمانه من الميراث وشقيقته تُحرره - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم طبيب بمدينة تطوان المغربية ، على حبس ابن عمه لمدة 6 سنوات لحرمانه من الميراث ، وشقيقته تُحرره.

وتعود مجريات القضية إلى ما قبل ست سنوات، بعد انتهاء مراسيم تشييع جنازة والد الضحية، تعرض هذا الاخير للاختطاف والاحتجاز من قبل ابن عمه الذي أراد الاستفراد بتركة عمه .

وخلال العطلة الصيفية، قامت أخت الضحية بزيارة ابن عمها بتطوان، لتتفاجأ بصوت اخيها المختفي منذ سنوات يستنجد داخل مكان احتجازه، فقامت بالفور تبليغ السلطات المعنية ضد الطبيب الخاطف، قبل أن يتم العثور على الضحية في حالة يرثى لها.