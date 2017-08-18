بوابة إلكترونية تحتجز لصاً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

علق لص ألماني في باب إلكتروني جراج أثناء محاولته الدخول هو وصديقه لسرقة سوبرماركت ، ما سمح للشرطة الألمانية القبض عليه فيما تمكن صديقه من الهروب .

وأعلنت الشرطة الألمانية في مدينة هايبلبرون ، أن الرجل فتح الباب الجرار الأوتوماتيكي ، وهو مخمور وبينما كان يحاول أن يدلف إلى الداخل إذا بالباب يغلق ممسكا بالرجل الذي علق مكانه.

وكان قد شاهد أحد المارة اللص في هذا الموقف، فأبلغ الشرطة التي استعانت بقوات الإطفاء لتخليص الرجل المخمور من الباب، لكن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من القبض على شريك اللص الذي كان أيضا مخمورا.

ولم يتسبب الباب الإلكتروني في إيقاع اللص في أيدي الشرطة وحسب، بل تسبب أيضا في إصابته بكسر في عدة ضلوع.