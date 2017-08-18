مصرع وإصابة 40 في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب أتوبيسين بطريق ” القطامية – السخنة ” في مصر، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من العميد سامح فؤاد، مدير شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيسين بطريق ” القطامية – السخنة ” في اتجاههما للسويس على بعد 30 كيلو من مكان تحصيل الرسوم على الطريق، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 40 آخرين.