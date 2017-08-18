 تحفيظ القرآن بالقوارة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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تحفيظ القرآن بالقوارة تعلن عن وظائف شاغرة

تحفيظ القرآن بالقوارة تعلن عن وظائف شاغرة
سالم المطيري(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القوارة في منطقة القصيم عن حاجتها لشغل وظائف في المجالات التالية:

– سائق حافلة كبيرة: الدار النسائية بالقوارة (طالبات).

– سائق حافلة صغيرة: الدار النسائية بالقوارة (معلمات).

– سائق حافلة صغيرة: طلاب مجمع حلق جامع الهجرة.

– سائق حافلة صغيرة: روضة براعم الإيمان.

ودعت الجمعية الراغبين بالتقديم تعبئة استمارة طلب التقديم في مقر الجمعية، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 1/ 12/ 1438هـ.


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