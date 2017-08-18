أميره العباس في ولاية جورجيا.. - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 18
أغسطس
مسكين هاالحصان
شلون تحمل النعووووومه هذي كلها
وقدر يثبت ع رجوله🤔
تنعمي تنعمي ,, والله اعلم في تواليها ,,
أول مره اشوف الطبيعة تصور الطبيعة😍😍
غير ال👖هذا بروحه
حكااااااااااااية🤓
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18244 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين هاالحصان
شلون تحمل النعووووومه هذي كلها
وقدر يثبت ع رجوله🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32344 ] نشر منذ 1 ساعة
تنعمي تنعمي ,, والله اعلم في تواليها ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18244 ] نشر منذ 26 دقيقة
أول مره اشوف الطبيعة تصور الطبيعة😍😍
غير ال👖هذا بروحه
حكااااااااااااية🤓