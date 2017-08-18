جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الملك سعود مجموعة من الوظائف الأكاديمية للجنسين، وأخرى بمسمى باحث (للنساء)، لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في عدة جهات بالجامعة وفرع الجامعة بالمزاحمية.

ودعا عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة: http://dfpa.ksu.edu.sa.

وأشار إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 1438هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام.