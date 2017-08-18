مدني خميس مشيط يستخدم القوارب لإنقاذ متضرري الأمطار الغزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط، عائلة وأربعة آسيويين كانوا محتجزين في منزلهم بحي الرصراص بعد دخول مياه الأمطار لكامل الدور الأول بمنزلهم، حيث استخدمت الفرق قارباً مطاطياً لنقل المتضررين إلى مكان آمن، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وتضررت بعض المنازل بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من محافظات منطقة عسير أمس (الخميس) كما سقطت الأعمدة الكهربائية وأغلقت غلق طرق سريعة وتأثرت الحركة المرورية بشكل عام، فيما واصلت أمانة عسير وفرق الدفاع المدني التعامل مع بلاغات المواطنين المتضررين والتي وصل عددها إلى نحو 750 بلاغاً.

وتسببت الأمطار الغزيرة بمحافظة بارق في اسقاط أعمدة كهربائية في ربوع العجمة والمناطق المحيطة بها، ليتسبب ذلك في إغلاق الطريق الدائري، كما توقفت حركة المركبات على جوانب الطريق لانعدام الرؤية خوفاً من تطاير اللوحات ووقوع حوادث.