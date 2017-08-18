أحد الناجين من حادث الدهس بإسبانيا " مواطن سعودي " - صحيفة صدى الالكترونية

برشلونة(صدى):

نجا شاب السعودي من حادثة الدهس التي شهدتها مدينة برشلونة الإسبانية أمس (الخميس) .

ونفى وقوع أي إصابات بالمواطنين السعوديين والكويتيين الذين كانوا متواجدين بالموقع.

وروى الشاب ويدعى عبدالرحمن المالكي، إنه كان متواجداً في نفس شارع الحادث حيث لمح من بعيد قدوم سيارة بسرعة جنونية، ودهسها لتجمع من الأشخاص، لتقوم بعدها الشرطة بالتعامل مع الأمر وتفرض طوقاً أمنياً وتتخذ اللازم، لافتاً إلى أنه تفقد وفيات الحادث والمصابين ولم يجد بينهم مواطنين سعوديين، وذلك حسب ” عكاظ “.

وأشار إلى أن عدداً من المواطنين السعوديين والكويتيين كانوا متواجدين بموقع الحادث وفي نفس الشارع الذي جرت به الواقعة، موضحاً أنه يتواصل حالياً مع المستشفيات والشرطة للتأكد بشكل نهائي من عدم وجود مصابين سعوديين بالحادث.

من جانبها دعت سفارة خادم الحرمین الشريفین في العاصمة الإسبانیة مدريد، المواطنین السعوديین المتواجدين في مملكة إسبانیا للتواصل معها في حالات الطوارئ.